В 2023 году на территории России участятся экстремальные погодные явления
На 2023 год спрогнозирован рост экстремальных погодных явлений. В разных регионах России аномалии проявят себя по-разному. По словам климатолога, ощутимое влияние окажут теплые и холодные океанические течения, передает телеканал «Известия». Он также отметил, что в следующие 10 лет зимы будут значительно теплее.
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