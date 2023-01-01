Во Владивостоке прошел костюмированный забег

Утро 1 января во Владивостоке началось с костюмированного забега. На дистанции — как взрослые, так и дети. Сначала начали свой маршрут дети, многие из которых бежали свой километр вместе с родителями, а затем стартовали взрослые, которые пробежали 3 км, передает телеканал «Известия». Соревнование прошло на набережной Спортивной гавани. Большинство участников нарядились в образы тигров и кроликов. За несколько лет забег стал местной традицией.

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