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На Барбадосе потребуют от Камбербэтча компенсации за владение его семьи рабами

На Барбадосе намерены требовать от актера Камбербэтча компенсации за владение его семьи рабами
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Фото: Global Look Press/Rocco Spaziani
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Власти Барбадоса планируют потребовать компенсации у потомков рабовладельцев, в число которых входит актер Бенедикт Камбербэтч. Об этом 31 декабря сообщила газета The Daily Telegraph.

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Прадед Камбербэтча в седьмом поколении приобрел в 1728 году на Барбадосе плантацию с 250 рабами и владел ею вплоть до отмены рабства в 1833-м. После этого семья актера продала имение за сумму, которая в наши дни составляет около $1,2 млн.

При этом на Барбадосе признают, что пока шансы на возмещение понесенных в прошлом убытков невелики.

«Этот процесс находится на самых ранних стадиях. Мы только начинаем. Большая часть этой истории на самом деле лишь начинает открываться», — заявил посол Барбадоса при Карибском сообществе и заместитель национальной комиссии острова по репарациям Дэвид Комиссионг.

Камбербэтч в прошлом выражал сожаление по поводу того, что его семья нажила состояние благодаря владению рабами. В связи с этим он согласился исполнить роль в фильме «Удивительная легкость», рассказывающем об отмене рабства в Британской империи.

Ранее, 19 декабря, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес официальные извинения за историческую роль страны в рабстве. По его словам, на протяжении веков при голландской власти человеческое достоинство ущемлялось самым ужасным из возможных способов. Рабство в голландских колониях отменили 1 июля 1863 года.

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