В Боснии и Герцеговине два человека погибли при падении самолета

Два человека погибли в результате падения спортивного самолета в Боснии и Герцеговине. Об этом 31 декабря сообщает портал Nezavisne novine.

«Сегодня в поле рядом с главной дорогой Приедор-Козарска Дубица разбился небольшой спортивный самолет, по неофициальной информации из Срны, два человека погибли», — указано в публикации.

Отмечается, что катастрофа случилась примерно в 15:00 по местному времени (17:00 мск). Полиция в данный момент устанавливает все обстоятельства произошедшего.

На место прибыл мэр Приедора Слободан Явор.

Ранее, 28 декабря, бизнес-джет Embraer Phenom 300, принадлежащий вице-президенту компании SpaceX Марку Джанкосе, потерпел крушение в Калифорнии. На борту находились семь человек, включая пилота. В результате происшествия никто не пострадал, все пассажиры выбрались самостоятельно до прибытия пожарных.