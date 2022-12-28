В Калифорнии потерпел крушение самолет вице-президента SpaceX

Бизнес-джет Embraer Phenom 300, принадлежащий вице-президенту компании SpaceX Марку Джанкосе, потерпел крушение в Калифорнии. Об этом 28 декабря сообщает Los Angeles Times.

На борту находились семь человек, включая пилота. В результате происшествия никто не пострадал, все пассажиры выбрались самостоятельно до прибытия пожарных.

По предварительной информации, воздушное судно рухнуло при посадке в муниципальном аэропорту Хоторн и врезалось в ограждение.

«Частный самолет <...> врезался в ограждение по периметру аэропорта, после того как он, по-видимому, соскользнул со взлетно-посадочной полосы при приземлении», — говорится в сообщении.

25 ноября основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолета в районе Монако. Крушение произошло на перевале Коль-д'Эз в коммуне Эз Приморских Альп, примерно между Ниццей и Монако.