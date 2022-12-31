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В Подмосковье обнаружили мужчину в авто с ножом в груди

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В городе Хотьково Сергеево-Посадского городского округа прохожий обнаружил мужчину на водительском сиденье автомобиля с ножом в груди. По данным «Известий», очевидец сразу обратился в полицию и вызвал скорую помощь.

Пострадавший был госпитализирован. По предварительной информации, он находится в реанимационном отделении в бесконтактном состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка.

16 декабря мужчина с ножевым ранением груди был обнаружен в подъезде дома в Замоскворечье в центре Москвы. У 33-летнего пострадавшего было зафиксировано проникающее ранение грудной клетки в области сердца. Мужчину доставили в больницу, где ему оказывают помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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