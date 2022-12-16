Мужчину с ножевым ранением груди обнаружили в подъезде в центре Москвы
Мужчина с ножевым ранением груди обнаружен в подъезде дома в Замоскворечье в центре Москвы. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил в пятницу, 16 декабря.
33-летнего мужчину с колото-резаным проникающим ранением грудной клетки в области сердца обнаружили накануне днем на лестничном пролете в подъезде дома на Космодамианской набережной.
«Гражданина доставили в больницу, где ему оказывают помощь», — сказал источник агентству городских новостей «Москва».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).
Ранее, 3 декабря, «Известия» писали, что пассажирка столичного метро выхватила нож и сняла с себя поясной ремень после замечания прохожих.
Инцидент произошел в переходе станции «Курская». Замечание женщине сделали две сестры. Они призвали пассажирку вести себя прилично. В ответ та достала нож и стала им размахивать.
Нарушительницу порядка задержали полицейские, они направили ее на медосвидетельствование, однако женщина отказалась. Как стало известно, 33-летняя женщина ранее привлекалась к ответственности за ДТП с пострадавшими.