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Женщина выхватила нож в ответ на замечание пассажиров в метро Москвы

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Пассажирка столичного метро выхватила нож и сняла с себя поясной ремень после замечания прохожих. Информация об этом 3 декабря поступила «Известиям».

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Инцидент произошел вечером 2 декабря в переходе станции «Курская». Замечание женщине сделали две сестры. Они призвали пассажирку вести себя прилично. В ответ та достала нож и стала им размахивать.

Нарушительницу порядка задержали полицейские, они направили ее на медосвидетельствование, однако женщина отказалась. Как стало известно, 33-летняя женщина ранее привлекалась к ответственности за ДТП с пострадавшими.

На нее составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее, 1 декабря, пассажирка московского метро устроила конфликт с женщиной из-за того, что та, по ее мнению, очень громко разговаривала по телефону в вагоне. Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Говорово» до «Минской».

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