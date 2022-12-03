Женщина выхватила нож в ответ на замечание пассажиров в метро Москвы
Пассажирка столичного метро выхватила нож и сняла с себя поясной ремень после замечания прохожих. Информация об этом 3 декабря поступила «Известиям».
Инцидент произошел вечером 2 декабря в переходе станции «Курская». Замечание женщине сделали две сестры. Они призвали пассажирку вести себя прилично. В ответ та достала нож и стала им размахивать.
Нарушительницу порядка задержали полицейские, они направили ее на медосвидетельствование, однако женщина отказалась. Как стало известно, 33-летняя женщина ранее привлекалась к ответственности за ДТП с пострадавшими.
На нее составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
Ранее, 1 декабря, пассажирка московского метро устроила конфликт с женщиной из-за того, что та, по ее мнению, очень громко разговаривала по телефону в вагоне. Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Говорово» до «Минской».