Москвичам напомнили о работе городских парковок в новогодние праздники

Парковки в праздничные дни в столице будут бесплатными. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В новогодние праздники с 1 по 8 января оставить свой автомобиль без оплаты можно будет на всех улицах платного парковочного пространства. В праздничные дни жители реже выезжают в город на личных автомобилях, поэтому улицы меньше загружены», — приводит его слова Telegram-канал столичного дептранса.

При этом в департаменте уточнили, что парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

27 декабря сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве проезд в метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным. Так, бесплатный проезд будет действовать с 20:00 субботы, 31 декабря, до 06:00 воскресенья, 1 января.

В ночь на 1 января в московском метро также организуют прямой эфир новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина.