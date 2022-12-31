Трое мужчин погибли при пожаре в Оренбургской области

В ночь на 31 декабря в селе Краснополье Оренбургской области произошел пожар, погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в одноэтажном доме, где было три квартиры.

«Жильцы квартир №2 и №3 самостоятельно покинули помещение. В квартире №1 обнаружены трое погибших мужчин», — сообщили в ведомстве.

Причины трагедии устанавливаются.

Ранее, 30 декабря, один человек погиб при пожаре в жилом доме в Обнинске в Калужской области. При тушении было найдено тело 42-летнего мужчины.