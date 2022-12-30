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Один человек погиб при пожаре в Калужской области

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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Обнинске в Калужской области. Об этом в пятницу, 30 декабря, пишет газета «Весть» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел днем 29 декабря на Белкинской улице.

Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь. Помещение серьезно не пострадало.

При тушении было найдено тело 42-летнего мужчины.

Сейчас специалисты устанавливают причины инцидента.

Ранее 29 декабря было возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре в частном жилом доме, расположенном в поселке Маркова Иркутской области. Из пожара самостоятельно удалось выбраться 15-летней девочке, которая осталась в доме за старшую.

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