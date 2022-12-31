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Король Карл III посвятил в рыцари гитариста группы Queen Брайана Мэя

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kalle Parkkinen
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Гитарист легендарной британской группы Queen Брайан Мэй стал рыцарем и обладателем почетного обращения «сэр». Как шутит музыкант, возможно, это звание заставит больше людей услышать не только его музыку, но и идеи, пишет 30 декабря Pressherald.

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Мэй, который имеет докторскую степень по астрофизике и является защитником прав животных, стал одним из сотен художников, общественных лидеров и спортсменов, которые были включены в первый список претендентов на почетное звание рыцаря, подписанный королем Карлом III. Он удостоен чести за заслуги в музыке и благотворительности.

Мэй проводил кампанию против выбраковки барсуков и охоты на лис через основанную им в 2010 году группу защиты животных, названную Save Me в честь песни Queen 1980 года. Некоторые животные, которых он спасал на протяжении многих лет, были выпущены на его землю.

«Я долгое время чувствовал, что у нас была ложная идея, будто человек — единственный важный вид на планете, и я не думаю, что инопланетный гость воспринял бы это таким образом. Полагаю, каждый вид и каждая особь имеет право на достойную жизнь и достойную смерть», — говорил Мэй.

Бывший гитарист Queen признался, что у него уже была «определенная власть в мире благодаря музыке». Это позволило ему заняться другими интересными областями, такими как астрофизика, работать в области стереоскопии или 3D-визуализации.

В сентябре 2021 года в лондонском районе Сохо открылся официальный магазин британской рок-группы Queen. Открытие магазина на улице Карнаби-стрит было приурочено к 50-летию коллектива, классический состав которого сложился в 1971 году. В магазине под названием Queen Thе Greatest, который, по задумке, работал только четыре месяца, поклонники группы могли приобрести одежду, виниловые пластинки и даже гитары, подписанные музыкантами.

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