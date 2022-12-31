В результате ДТП в Курской области два человека погибли и три пострадали
В Курской области в результате ДТП с участием четырех машин два человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону в пятницу, 30 декабря.
Как передает ведомство в Telegram-канале, на 560-м километре автодороги Москва–Белгород, по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Audi, следовавшего со стороны Белгорода в направлении Курска, а также Kia, Chevrolet и Huyndai.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее этим же днем два человека погибли в результате ДТП в Московской области. Еще одна девушка доставлена в больницу с переломом ноги.