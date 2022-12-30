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Двукратный бронзовый призер ЧЕ по футболу Овермарс перенес инсульт

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Технический директор бельгийского футбольного клуба «Антверпен» Марк Овермарс перенес инсульт и был госпитализирован в ночь на 30 декабря. Об этом в пятницу, 30 декабря, говорится в аккаунте команды в Twitter.

«Марк Овермарс вчера вечером почувствовал себя плохо и был госпитализирован с легким инсультом. У Марка всё хорошо, но ему придется какое-то время отдохнуть», — отметили в клубе.

Как уточняется, дальнейших комментариев не будет, так как спортсмен и его семья сосредоточены на выздоровлении футболиста. Клуб пожелал ему здоровья.

49-летний Овермарс стал техническим директором «Антверпена» в марте. До этого его уволили из «Аякса» за домогательства к женщинам-коллегам.

Марк Овермарс был директором по футбольным вопросам в «Аяксе» с лета 2012 года. С 1 февраля 2013 года бывший звездный футболист, игравший, в частности, в «Аяксе», «Арсенале» и «Барселоне», стал работать в качестве спортивного директора.

В составе сборной Нидерландов Овермарс дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы (2000, 2004).

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