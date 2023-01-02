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Психолог дала советы по безболезненному выходу на работу после праздников

Психолог Толстухина дала пять советов по безболезненному выходу на работу после новогодних праздников
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина 2 января рассказала «Известиям» о пяти правилах, которые помогут безболезненно вернуться к работе после январских праздников.

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Эксперт порекомендовала не забывать про сон и отоспаться в первые три-четыре дня. Однако в последние дни отдыха важно избежать ночных активностей, чтобы не сбивать режим.

Также Толстухина отметила важность здоровой и полезной еды. Она посоветовала избегать регулярного переедания, чтобы не создавать нагрузку для организма.

«Когнитивные функции — это высокоуровневые мозговые процессы, в состоянии перегруза телесности психика минимизирует мышление, так как на него просто не хватает ресурсов», — пояснила психолог.

Кроме того, специалист напомнила о необходимости умеренного потребления алкоголя. По ее словам, такие напитки дестабилизируют нервную систему и тело.

Четвертым правилом Толстухина назвала физическую активность на свежем воздухе, которая поможет повеселиться и напитаться кислородом, разогнав кровоток.

Также важно больше времени проводить с близкими людьми. По словам эксперта, комфортное общение с дорогими людьми является лучшим способом заряда позитивом.

«Повеселившись в волю и перейдя в режим бережного отношения к себе, у вас будет возможность выйти на работу с позитивом. Конечно, не обойдется без периода врабатываемости, когда мозгу нужно будет актуализировать привычные нейронные пути деятельности, но это будет происходить из состояния наполненности, а не истощения», — резюмировала Толстухина.

28 декабря психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка рассказала, что анализ прошедшего года и подведение его итогов может вызывать у человека ощущение своей никчемности и привести к депрессивным настроениям.

Психолог посоветовала до Нового года не пытаться «прыгать выше головы» и успеть доделать все дела, поскольку это чревато эмоциональным выгоранием.

Январские каникулы в этот раз продлятся восемь дней. Отдыхать россияне начнут уже 31 декабря, поскольку в 2022 году он выпадает на субботу.

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