Очередной секс-скандал с участием высокопоставленных лиц разразился в Британии

В Британии новый секс-скандал с участием членов правительства. Две экс-сотрудницы Консервативной партии дали откровенное интервью Sky News, передает телеканал «Известия». Одна из девушек заявила, что ее опоил нынешний министр правительства. По словам потерпевшей, чиновник надругался над ней. Другая девушка призналась, что ее домогался один из помощников. При этом, по данным Sky News, оба предполагаемых фигуранта сохранили должности. Потому что официальных заявлений в полицию не поступало. Имена участников этих историй также не раскрываются.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.-