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Шеф-повара поделились необычными рецептами к праздничному столу на Рождество

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Рождество Христово празднуют православные 7 января. Важный церковный праздник принято отмечать торжественно: в этот день на стол подают рыбные и мясные блюда, а также выпечку и десерты. Эксперты подготовили для «Известий» интересные и простые рецепты для праздничного стола.

Драники с щучьей икрой и сметаной

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Так, бренд-шеф «Азбуки Севера» Сергей Гордеев рассказал, как приготовить необычные драники с щучьей икрой. Для рецепта понадобятся следующие ингредиенты: очищенный картофель (250 г), репчатый лук (40 г), 1 зубчик чеснока, майонез (15 г), пшеничная мука (10 г), 1 яичный желток, растительное масло (40 г), икра щучья (40 г), 3–4 веточки укропа или листика петрушки, соль и черный молотый перец.

«Картофель натереть на крупной терке, отжать, поместить в миску. Добавить мелко натертые лук и чеснок, желток, майонез, муку и перемешать. Масло подогреть на широкой сковороде. Ложкой выложить четыре драника, обжарить с обеих сторон до золотистой корочки, откинуть на салфетку. При необходимости допечь в печи при температуре 160 градусов 4–5 минут, в зависимости от толщины драников. Выложить драники на тарелку, в отдельных соусниках подавать сметану и щучью икру, украшенные зеленью», — рассказал специалист.

Новогодний пряник

Дополнить праздничный стол поможет интересный десерт. Основатель и идейный вдохновитель сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова рассказала, как приготовить вкусные пряники. Ингредиенты: масло сливочное 82,5% (145 г), мед (150 г), сахар-песок (220 г), яйцо (2 шт.), мука пшеничная (340 г), корица молотая (2 чайные ложки), сода пищевая (половина чайной ложки).

Для начала сливочное масло следует растопить вместе с медом на водяной бане. Затем отдельно взбить яйцо с сахаром. Подготовить все сухие ингредиенты: муку, соду и корицу.

Во взбитое яйцо необходимо добавить растопленное масло с медом, всыпать муку, добавить соду и корицу, после чего перемешать до однородной структуры.

«Выложить тесто в силиконовые формы, распределив по всей форме. Форма может быть любая на ваше усмотрение — от пряничного человечка до елки. Выпекать при температуре 160 градусов около 40 минут в зависимости от размера формы. Выпеченный пряник украсить сахарной помадкой или глазурью на ваш вкус», — рекомендовала Татулова.

Рождественский кекс

Украшением праздничного стола станет пряный морковный кекс с цукатами и грецкими орехами.

Для рецепта необходимы: морковь свежая (220 г), мука пшеничная (220 г), разрыхлитель (1 чайная ложка), грецкие орехи рубленые (50 г), яйцо, сахар-песок (250 г), масло растительное (170 мл), сода пищевая (половина чайной ложки), корица молотая (половина чайной ложки), одна щепотка соли.

Морковь натереть на мелкой терке, добавить растительное масло и сахар, перемешать. Добавить яйцо и продолжать перемешивать до получения однородной массы. Отдельно смешать муку с разрыхлителем, добавить соду, соль, корицу и рубленые грецкие орехи, перемешать, добавить к морковной массе. Еще раз всё хорошо перемешать.

Полученную массу охладить в течение двух часов. Выложить в форму и выпекать 40 минут при температуре 160 градусов. В конце выпеченный кекс рекомендуется украсить цукатами, орехами и розмарином.

В декабре врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова подготовила для «Известий» рецепты самых полезных и легких закусок для праздничного стола. Так, она рассказала, как подготовить шампиньоны под сыром.

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