Москвичам рассказали о дождливой и теплой новогодней ночи

В новогоднюю ночь в Москве пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, не исключен слабый гололед. Об этом «Известиям» в субботу, 31 декабря, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, днем в субботу в Москве ожидаются «небольшие дожди или морось». Температура воздуха перейдет сторону положительных значений и составит +2 градуса.

«Новогодняя ночь будет довольно облачной и теплой. Ночью будут приниматься небольшие осадки, как раз около 12:00, в полночь. Не исключен местами слабый гололед. Затем осадки превратятся в дождь, и 1 января днем мы ожидаем именно дождь, причем дождя может выпасть значимое количество и на дорогах образуется снежная каша», — рассказала Позднякова.

Накануне синоптик предупредила, что в новогодние праздники в Москву придут снег и настоящие рождественские морозы. Это связано с тем, что вечером 3 января к региону начнет приближаться циклон из Калининградской области.

Так, столбики термометров в ночные часы могут понижаться до –13...–15 градусов. Таким образом, температура воздуха 6, 7 и 8 января будет ниже климатической нормы примерно на 3–4 градуса.