Финал эпохи

Против Пеле я играл дважды. Это был 1965 год, товарищеские матчи сборных СССР и Бразилии. Сначала — в Москве. Пеле тогда впервые приехал в СССР. Мы проиграли 0:3 в «Лужниках». А затем поехали в Рио-де-Жанейро и сыграли вничью 2:2 на «Маракане».

На поле я персонально Пеле не опекал — отвечал за другого бразильца, левого атакующего полузащитника — Парана. Но все равно периодически отвлекался, не раз ловил себя на мысли, что наблюдаю, как играет Пеле, и не держу своего игрока. Это было невероятно — что он вытворял с мячом. Я пытался предугадать, как он поведет себя в следующую секунду. Но он был непредсказуем.

Наверно, Пеле и сам не знал, что будет делать дальше. Работал на автомате, на уровне мозжечка в долю секунды принималось решение. Мозг подсказывал ему, как действовать в конкретном эпизоде. Мог обработать мяч и левой ногой, и правой, уйти в любую сторону — ему было абсолютно все равно. Он анализировал, на какой ноге, в какой позиции стоит защитник. И все это делал мгновенно.

Пеле использовал очень много финтов, приемов, которые неподвластны простому футболисту. Да и многим великим это было не по плечу. Что с ним сделаешь? Это гений. Гений футбола.

Вот мы любим применять к большим игрокам слово «легенда». Легенд бывает много, а таких гениев, как Пеле, единицы. Как Пушкин и Лермонтов в поэзии, как Чайковский в музыке. Такие рождаются очень редко. Наверно, раз в 500 лет. Таких, как Пушкин и Чайковский, больше не было. И таких, как Пеле, больше не будет. По крайней мере, лет 100-200 точно.

Лучший ли он игрок в истории мирового футбола? Может быть, кому-то покажусь банальным, но — да. Это все поняли еще тогда, когда он играл. С тех пор, как Пеле завершил карьеру, прошло уже почти 50 лет, но я лично так и не увидел кого-то, кто бы с ним сравнялся и тем более — превзошел. Ни Марадона, ни Месси, ни даже Эйсебио.

И дело даже не в том, что он играл в одно время, Марадона в другое, а Месси в третье. С тем же Эйсебио они были почти ровесниками, играл в одно время, но Пеле все-таки выше уровнем. Бразилец обладал потрясающим умением держать мяч, техникой, а главное, игровым мышлением. Как я сказал, в секунду он мог найти совершенно неожиданные ходы на поле, которые никто не мог просчитать. Всеми игровыми элементами владел в совершенстве, причем был гармоничен, чем и отличался от других великих. И все это дополнял трудолюбием и любовью к футболу.

Это уникальный человек, и добавить к этому нечего. То, что кто-то пытается сравнить с ним Марадону или Месси, объясняется лишь тем, что сейчас все меньше остается людей, которые, как я, видели его как игрока и знают о его величии не только по публикациям журналистов и рассказам ветеранов. Так же, как часто спорят, является ли Лев Яшин лучшим вратарем в истории. Я, как и все другие люди, видевшие его игру, могу с уверенностью сказать: да, Лев Иванович был и остается лучшим. И таких вратарей больше нет. И ничего с этим не поделаешь. Он тоже гений — вратарского искусства.

Пеле невозможно было остановить. Он знал, кто даст пас, кто куда побежит. Все это предчувствовал, предугадывал. За счет этого был хорош не только в индивидуальных действиях, но и в командной игре. Имел великолепный удар с обеих ног. Футболист без слабых мест. Словосочетание «слабое место» вообще нельзя употреблять рядом с именем Пеле.

Нейтрализовать его можно было разве что за счет грубой игры. Я играл на чемпионате мира 1966 года в Англии, единственном, который сборная Бразилии с Пеле не выиграла. Но, может быть, она бы взяла и четыре ЧМ подряд, если бы Пеле не получил тяжелую травму на групповой стадии. Его сломали мадьяры. В игре с Венгрией соперники специально за ним охотился. Специально били его во время приема мяча. Возможно, это делалось в пределах правил, но выглядело грубо. Когда он принимал мяч, его плотно опекали и наносили удары по обеим ногам. Сзади, спереди — без разницы. В результате Пеле получил травму и очень неудовлетворенный ушел с поля.

В итоге Венгрия победила Бразилию. А мы выиграли у венгров в четвертьфинале (1:0) и единственный раз в истории попали в полуфинал. А кто знает, как бы все пошло на том турнире, не сломайся Пеле. В общем, таких мастеров при нашей жизни уже не появится. И его уход из символизирует финал большой эпохи в мировом футболе.

Автор — защитник ЦСКА (1962-1969) и сборной СССР (1964-1969), полуфиналист чемпионата мира 1966 года в Англии

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