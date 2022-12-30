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Психолог оценила влияние игрушек «Хагги Вагги» на детскую психику

Психолог Корнеева: куклы «Барби» более опасны для детской психики, чем игрушки «Хагги Вагги»
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Базовая психологическая причина повышенного интереса детей ко всему страшному заключается в вытесненном неосознанном страхе перед темой смерти. Об этом 30 декабря рассказала «Известиям» психолог онлайн-платформы Грань.рф. Анастасия Корнеева.

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Так она объяснила популярность детских игрушек «Хагги Вагги», которых многие считают пугающими.

«То, что современные родители очень включены в вопрос влияния чего-то на детскую психику — прекрасно. Но родительская забота и ответственность замечательны до тех пор, пока не перерастают в тревожность. И озабоченность «страшными и странными» увлечениями собственных чад –— чаще всего лишь отголоски родительских страхов», — пояснила специалист.

Она отметила, что «страшные» образы в детском контенте возникли не сегодня, и эта история не про конкретных «Хагги Вагги».

«Вспомните тех же самых кукол-монстров, мультики про чудищ и вампиров и так далее. А уж если мы погрузимся в содержание оригиналов старых детских сказок, ставших классикой… Вывод: задолго до «Хагги Вагги» были такие вот страшилки для детской аудитории, и похлеще», — указала Корнеева.

По ее словам, интерес детей к подобным игрушкам объясняется желанием познавать мир. И чем более табуирована тема, тем больше «исследовательской страсти» она вызывает.

«А какие темы у нас самые табуированные? Секс и смерть. Взрослые замалчивают всеми силами эти вопросы. И ореол загадочности и невербального напряжения вокруг них делают свое дело. Если коротко, то базовая психологическая причина повышенного интереса детей ко всему страшному — вытесненный неосознанный страх перед темой смерти», — пояснила эксперт.

Как отметила психолог, если у ребенка нет явного интереса к модным игрушкам, родителям не стоит самостоятельно проявлять инициативу, руководствуясь востребованностью этой продукции среди детей. Но и препятствовать в случае появления такого желания тоже не рекомендуется.

«Почему все-таки «Хагги Вагги»? Они неидеальные и этим привлекают. Страшные, но милые. Безобразные, но при этом заслуживающие внимания и любви. Их существование как бы говорит «А если я буду такой, несовершенный, меня будут любить?». Это явление — завуалированная потребность в признании, желание иметь право быть собой. Право быть и быть любимым вот так, со всеми недостатками. В этом смысле те же самые «Барби» с отточенной красотой и идеальностью куда вреднее и разрушительнее для детской психики», — подчеркнула Корнеева.

Устойчивость детской психики напрямую зависит от обстановки дома — от безопасной атмосферы и степени близости со взрослыми. И если родители обеспечивают это, то никакие игрушки не страшны, резюмировала эксперт.

28 декабря в Роскачестве сообщили, что российские маркетплейсы и интернет-магазины изымают из продажи игрушки «Хагги Вагги», которые были признаны небезопасными. В ведомстве отметили, что было проведено исследование игрушек, в ходе которого было установлено множество нарушений. Это касается и нарушений стандартов безопасности изделий. Как подчеркнули специалисты, игрушки «Хагги Вагги» как минимум должны содержать предупреждение, что товар не предназначен для детей.

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