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Виктор Бут рассказал о праздновании Нового года и Рождества в тюрьме США

Виктор Бут рассказал, чем кормят заключенных на Рождество в американской тюрьме
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Россиянин Виктор Бут, ранее освобожденный из американской тюрьмы, 30 декабря рассказал «Известиям», как в тюрьме праздновали Новый год и Рождество.

По его словам, Рождество в США считается более главным праздником, чем Новый год.

«Для меня поездка на Камчатку интереснее, чем на вонючий, извините, Запад»
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«В тюрьме проводятся конкурсы, лото, бинго. Давали какие-то призы, проводились разные спортивные состязания — кто больше закидывает мячей в баскетбольную корзину. Но это всё было на уровне детского сада или что-то такое. В основном для галочки», — сказал Бут.

Россиянин добавил, что режим в тюрьме из-за праздников не менялся.

«Единственная разница, что на следующий день — 1-го числа, на Рождество — 25-го — был так называемый праздничный ужин, праздничным его можно назвать с натяжкой», — сказал он.

Бут пояснил, что рацион в тюрьме скудный даже на праздники.

«Праздничное меню отличается. Например, на Рождество дают кусок индейки или иногда стейк, он как бы по всем понятиям нашим вообще не тянет на такие праздничные представления о праздничном обеде», — сказал он.

8 декабря Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

В марте 2008 года Бут был арестован в Таиланде по запросу американских властей и через два года экстрадирован в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Свою вину россиянин не признал.

В общей сложности Бут провел в американской тюрьме 12 лет.

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