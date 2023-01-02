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События недели в фотографиях: смерть Пеле, разгул стихии и новогоднее обращение президента

Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: t.me/DtRoad

Заключительная неделя 2022-го года ознаменовалась уходом популярных фигур современности: Пеле, Вивьен Вествуд, бывший Папа Бенедикт XVI. В Москве проводили в последний путь выдающегося композитора Эдуарда Артемьева. Пока планета обсуждает необычное обращение Владимира Путина к россиянам, в стране красочно отмечают Новый год. На фото сотрудники московского транспорта в костюмах Дедов Морозов спешат поздравить пассажиров.

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Фото: REUTERS/Carla Carniel

Бразильские футбольные болельщики прощаются с кумиром миллиардов — легендарный Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Фанат крепит плакат звезды спорта у стихийно созданного мемориала в больнице Сан-Пауло, где скончался король футбола

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Фото: РИА Новости/Максим Захаров

Депутаты ЛНР и ДНР 30 декабря приняли конституции, что предусмотрено законодательством для всех республик, входящих в состав РФ. На фото врио главы ЛНР Леонид Пасечник и руководство Народного совета республики Дмитрий Хорошилов, Денис Мирошниченко, Олег Коваль (слева направо) на заседании регионального парламента перед голосованием.

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Фото: REUTERS/Lindsey DeDario

Дюжину американских штатов, в том числе Нью-Йорк, захлестнула стихия. Глыба льда на фото — ресторан у озера Эри, который накрыли волны во время снежной бури 26 декабря. Ледяная метель унесла жизни около 60 человек.

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Фото: REUTERS/BelTA/Vadzim Yakubionak

Часть украинской ракеты С-300, сбитой над территорией Белоруссии 29 декабря.

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Фото: REUTERS/Eva Manez

В испанском Иби (провинция Аликанте) прошла традиционная Яично-мучная битва. Эта традиционная забава в День простаков проходит в городке каждый год 28 декабря.

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Фото: REUTERS/Serhii Smolientsev

В Одессе на Украине местные власти приняли решение о демонтаже памятника Екатерине Великой. Работы завершились 29 декабря.

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Rouelle Umali

Пожар в жилом квартале филиппинской Манилы унес жизни как минимум шести человек 29 декабря.

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Бывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков (справа) и его отец Рауль Арашуков, признанные виновными судом присяжных в организации убийств заместителя председателя молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, в Московском городском суде во время оглашения приговора
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Бывший российский сенатор Рауф Арашуков (справа) и его отец Рауль (в центре) признаны виновными судом присяжных в организации убийств зампредседателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова. Мосгорсуд назначил каждому пожизненное лишение свободы в колонии строго режима.

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Мальчик Илья на броне газотурбинного танка Т80 БВ в сопровождении экипажа во время поездки по полевым дорогам в Запорожской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в рамках акции «
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Мальчик по имени Илья на броне газотурбинного танка Т80 БВ во время поездки по полевым дорогам в Запорожской области. Врио губернатора региона Евгений Балицкий в рамках акции «Елка желаний» помог шестилетнему ребенку из Мелитополя исполнить мечту.

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Свечи на площади Святого Петра в память об умершем Папы Бенедикте в Ватикане
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Свечи на площади Святого Петра в память об умершем Римском Папе на покое Бенедикте XVI в Ватикане.
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Ледяная скульптура воина на площади Ленина в Чите
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Ледяная скульптура воина на площади Ленина в Чите.
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Церемония прощания с композитором Эдуардом Артемьевым в Храме Большое Вознесение в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Церемония прощания с композитором Эдуардом Артемьевым в Храме Большое Вознесение в Москве. Автор культовых композиций к отечественным фильмам скончался 29 декабря в возрасте 85 лет.
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Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2023 года в штабе Южного военного округа
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам в канун 2023 года на фоне строя военнослужащих из штаба Южного военного округа.
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Москвичи на Никольской улице в канун Нового года.
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Горожане на Никольской улице в канун Нового года
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Новогодние инсталляции у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Новогодние инсталляции у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве.
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