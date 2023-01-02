События недели в фотографиях: смерть Пеле, разгул стихии и новогоднее обращение президента

Заключительная неделя 2022-го года ознаменовалась уходом популярных фигур современности: Пеле, Вивьен Вествуд, бывший Папа Бенедикт XVI. В Москве проводили в последний путь выдающегося композитора Эдуарда Артемьева. Пока планета обсуждает необычное обращение Владимира Путина к россиянам, в стране красочно отмечают Новый год. На фото сотрудники московского транспорта в костюмах Дедов Морозов спешат поздравить пассажиров.