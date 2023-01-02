События недели в фотографиях: смерть Пеле, разгул стихии и новогоднее обращение президента
Заключительная неделя 2022-го года ознаменовалась уходом популярных фигур современности: Пеле, Вивьен Вествуд, бывший Папа Бенедикт XVI. В Москве проводили в последний путь выдающегося композитора Эдуарда Артемьева. Пока планета обсуждает необычное обращение Владимира Путина к россиянам, в стране красочно отмечают Новый год. На фото сотрудники московского транспорта в костюмах Дедов Морозов спешат поздравить пассажиров.
Бразильские футбольные болельщики прощаются с кумиром миллиардов — легендарный Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Фанат крепит плакат звезды спорта у стихийно созданного мемориала в больнице Сан-Пауло, где скончался король футбола
Депутаты ЛНР и ДНР 30 декабря приняли конституции, что предусмотрено законодательством для всех республик, входящих в состав РФ. На фото врио главы ЛНР Леонид Пасечник и руководство Народного совета республики Дмитрий Хорошилов, Денис Мирошниченко, Олег Коваль (слева направо) на заседании регионального парламента перед голосованием.
Дюжину американских штатов, в том числе Нью-Йорк, захлестнула стихия. Глыба льда на фото — ресторан у озера Эри, который накрыли волны во время снежной бури 26 декабря. Ледяная метель унесла жизни около 60 человек.
Часть украинской ракеты С-300, сбитой над территорией Белоруссии 29 декабря.
В испанском Иби (провинция Аликанте) прошла традиционная Яично-мучная битва. Эта традиционная забава в День простаков проходит в городке каждый год 28 декабря.
В Одессе на Украине местные власти приняли решение о демонтаже памятника Екатерине Великой. Работы завершились 29 декабря.
Пожар в жилом квартале филиппинской Манилы унес жизни как минимум шести человек 29 декабря.
Бывший российский сенатор Рауф Арашуков (справа) и его отец Рауль (в центре) признаны виновными судом присяжных в организации убийств зампредседателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова. Мосгорсуд назначил каждому пожизненное лишение свободы в колонии строго режима.
Мальчик по имени Илья на броне газотурбинного танка Т80 БВ во время поездки по полевым дорогам в Запорожской области. Врио губернатора региона Евгений Балицкий в рамках акции «Елка желаний» помог шестилетнему ребенку из Мелитополя исполнить мечту.