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Врач посоветовала не закусывать алкоголь жирной пищей на Новый год

Психиатр Клименко: жирные закуски отсрочивают всасывание алкоголя, из-за чего опьянение будет быстрым и интенсивным
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Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
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Не следует употреблять на Новый год слишком жирные закуски для алкоголя, поскольку они откладывают на некоторое время всасывание алкоголя и потом опьянение наступит быстро и интенсивно. Об этом сообщила в пятницу, 30 декабря, директор НЦН наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России, психиатр Татьяна Клименко.

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«Обратите внимание на закуски. Они не должны быть слишком сытными и жирными. Жирная пища не блокирует, как многие считают, всасывание алкоголя, а только откладывает его на 40–45 минут. Поэтому состояние опьянения наступит примерно через час после приема спиртного, но будет развиваться быстро и интенсивно», ― сказала Клименко журналистам.

По словам врача, также не стоит смешивать продукты, содержащие насыщенные жиры, с алкогольными коктейлями. К такой пище относится мясо, сало, масло, икра. Как отметила Клименко, это может привести к проблемам с пищеварением.

Не следует употреблять алкоголь на голодный желудок, а перед застольем врач рекомендовала принять активированный уголь.

«Можно за пару часов до застолья выпить 4–5 таблеток активированного угля, а непосредственно перед застольем еще 1–2 таблетки, измельченные в порошок», ― пояснила специалист, добавив, что уголь абсорбирует часть спирта и сивушных масел.

Это, по словам врача, поможет обеспечить нормальную работу желудочно-кишечного тракта в условиях повышенной интоксикации организма из-за алкоголя.

Накануне нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров предупредил о последствиях длительных новогодних застолий. Специалист отметил, что последствия слишком бурной новогодней ночи и чрезмерного употребления алкоголя могут напоминать о себе еще месяц после праздника. По словам Петрова, помимо прочего, у человека могут обостриться хронические заболевания и появиться неврологические и физиологические симптомы.

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