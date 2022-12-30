«Российская газета» запускает специальный проект «Кухни народов СССР»

Еда сближает. Людей, культуры, континенты. Вот и решила «РГ» в канун Нового года и 30 декабря — дня 100-летия со дня образования СССР — сесть за виртуальный дастархан. Или скатерть-самобранку. Кому как нравится.

И вспомнить, как вкусно мы дружили, как узнавали друг друга. Как благодаря сытной и здоровой пище жили, делали карьеру, влюблялись, продвигали свои культуры. Всё как у 15 героев и авторов «Российской газеты». Они открывают нам природу единства праздника и будней через философию еды.

Михаил Швыдкой: «Когда я вспоминаю об этом, я думаю не о еде, конечно, а о людях, с которыми эту еду делил. Вместе радовался жизни, может быть, восхищался одними и теми же женщинами и уж точно одними и теми же текстами, которые мы вместе читали. Столетие СССР — историческая дата, это великое десятилетие дружб, которое выпало на нашу долю. Дружб, которые начинались за столом».

Итак, едим вместе со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, первым президентом Кыргызской Республики Аскаром Акаевым, молдавской эстрадной певицей Надеждой Чепрагой, певцом, победителем телепроекта «Голос» Сергеем Волчковым, артистом балета Гедиминасом Тарандой, врачом-кардиологом Юрием Бузиашвили и мн. др.