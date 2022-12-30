В Перми дотла сгорел ретропоезд

В Перми сгорел дотла ретропоезд. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 29 декабря. «Произошло возгорание паровоза (ретропоезд), находящегося на 2-м железнодорожном пути цеха моторовагонных секций станции Пермь-2», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.



В результате происшествия паровоз выгорел полностью. Возгорание было ликвидировано пятью пожарными расчетами.



В прокуратуре уточнили, что предварительная причина — нарушение правил противопожарной безопасности машинистом-кочегаром.



По данному факту Пермская транспортная прокуратура проводит проверку.

2 декабря стало известно, что в Переволоцком районе Оренбургской области ночью загорелся тепловоз. По данному факту Уральская транспортная прокуратура организовала проверку. Инцидент произошел около четырех утра на 1444-м км Южно-Уральской железной дороги.

На перегоне станция Переволоцкая – станция Сырт загорелся тепловоз в составе грузового поезда, который следовал от станции Кинель в Оренбург.