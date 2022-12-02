Прокуратура начала проверку по факту возгорания тепловоза в Оренбуржье

В Переволоцком районе Оренбургской области минувшей ночью горел тепловоз. По данному факту организована проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел около 4 утра на 1444-м км Южно-Уральской железной дороги. На перегоне станция Переволоцкая – станция Сырт загорелся тепловоз в составе грузового поезда, который следовал от станции Кинель в Оренбург.

Ликвидировали пожар два боевых расчета МЧС, пишет ИА «Урал56.Ру». О погибших и пострадавших не сообщается. Транспортная инфраструктура не повреждена, на движение поездов происшествие также не повлияло.

Транспортная прокуратура по факту пожара начала проверку. Все обстоятельства возгорания устанавливаются.

29 ноября сообщалось о проверке, организованной транспортной прокуратурой по факту столкновения тепловоза и легкового автомобиля Suzuki. Инцидент произошел на перегоне Учалы – Шартымка в Челябинской области. Водитель иномарки получил травмы.