Стало известно о задержании более 10 человек после новогоднего корпоратива в Москве
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- Стало известно о задержании более 10 человек после новогоднего корпоратива в Москве
Более 10 человек были задержаны из-за потасовки в заведении на юге Москвы во время новогоднего корпоратива. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил источник «РИА Новости».
По информации столичного управления МВД, инцидент произошел в заведении на улице Ленинская слобода. Конфликт завязался между двумя гражданами и спустя некоторое время перерос в потасовку.
Как рассказал информатор агентства, сотрудники правоохранительных органов задержали более 10 человек.
На одного из задержанных составили административный протокол о мелком хулиганстве. Пострадавших в результате происшествия нет.
Накануне Петербуржца на новогоднем корпоративе коллеги закрыли в сейфе без ключей. На помощь прибыли сотрудники МЧС. Спасатели вскрыли сейф с помощью болгарки и гидравлических ножниц.