Петербуржца на корпоративе закрыли в сейфе без ключей

В Санкт-Петербурге мужчину на новогоднем корпоративе в магазине коллеги закрыли в сейфе, от которого ни у кого не оказалось ключей.

На помощь прибыли сотрудники МЧС.

Спасатели вскрыли сейф с помощью болгарки и гидравлических ножниц. Помощь медиков запертому в сейфе петербуржцу не понадобилась.

3 декабря «Известия» из исследования сервиса «Работа.ру» узнали, что 33% россиян, по их словам, становились свидетелями казусных ситуаций на корпоративах. Чаще всего случаются веселые казусы — на это указали 67% участников исследования. Еще 39% опрошенных отметили, что были свидетелями постыдных случаев, а 33% — негативных. 15% респондентов рассказали, что бывали и опасные инциденты.

При этом 18% респондентов отметили, что из-за казусов страдала репутация виновников, 6% сказали, что виновников увольняли, а 4% рассказали о штрафных санкциях для провинившихся. В варианте «Другое» 8% респондентов чаще всего отмечали, что никаких особых последствий не встречали.