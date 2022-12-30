Вертолет с четырьмя пассажирами потерпел крушение в Мексиканском заливе

Береговая охрана США разыскивает четырех пассажиров вертолета, потерпевшего крушение в Мексиканском заливе недалеко от штата Луизиана. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает журнал U.S. News & World Report.

Сообщается, что вертолет потерпел крушение после взлета с нефтяной платформы в заливе. Причина инцидента устанавливается.

По словам представителя береговой охраны, на борту находился пилот и трое сотрудников нефтяной платформы. Их поиски продолжаются.

28 декабря пассажирский самолет разбился на аэродроме Сен-Понс во Франции. Судно рухнуло в конце взлетно-посадочной полосы в Альпах Верхнего Прованса и загорелось. В результате один человек погиб, еще трое получили сильные ожоги.