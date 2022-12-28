Во Франции человек погиб в результате падения пассажирского самолета
Пассажирский самолет разбился на аэродроме Сен-Понс в Альпах Верхнего Прованса в среду, 28 декабря, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на властей. Один человек погиб, еще трое получили сильные ожоги.
Лайнер рухнул в конце взлетно-посадочной полосы на аэродроме Сен-Понс в Убайе и загорелся.
«На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.
26 декабря разбился истребитель Военно-воздушных сил в округе Хенсон провинции Канвондо. По предварительной информации, крушение потерпел легкий штурмовик КА-1 Пилотам удалось спастись, они успели катапультироваться. Прибывшие на место медики доставили их в ближайшую больницу. Состояние их здоровья не уточняется.