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Скончалась известный модельер Вивьен Вествуд

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Фото: TASS/Zuma/FashionPPS
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Британский модельер Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщила пресс-служба ее дома моды в Twitter-аккаунте в четверг, 29 декабря.

Как сообщается, Веструд последние минуты жизни провела в окружении семьи в Южном Лондоне, передает Би-би-си.

Вествуд сделала себе имя благодаря противоречивому стилю панк и новой волны в 1970-х годах, она одевала одни из самых громких имен в мире моды. Вествуд была известна как активист, она выносила на подиум темы, которые ее волновали, такие как изменение климата.

В 1981 году Вивьен Вествуд создала собственный бренд одежды Vivienne Westwood.

Она родилась 8 апреля 1941 года в дербиширской деревне Тинтвистл на северо-западе Англии. В 1958 году вместе с семьей она переехала в Лондон, где поступила в школу художников, а потом училась в школе художественного искусства.

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