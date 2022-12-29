В центре Москвы два человека пострадали при столкновении такси с иномаркой

Внедорожник Mercedes на Большой Пироговской улице столкнулся с автомобилем такси вечером в четверг, 29 декабря. По данным источника «Известий», два человека пострадали.

На появившихся в распоряжении «Известий» кадрах видно сильное повреждение капота такси — левое крыло машины раскрошено ударом. Схожее повреждение и у внедорожника: под капотом — снесена половина двигательного отсека и бампер.

Подробности аварии выясняют представители ГИБДД.

Днем ранее, 28 декабря, водитель такси сбил четырехлетнего ребенка на пешеходном переходе в северо-восточной части Москвы. По данным «Известия», инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе.