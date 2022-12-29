Диетолог рассказал о правильном хранении новогодних салатов

Диетолог Андрей Бобровский рассказал о важности правильного хранения новогодних салатов.

В беседе с «ФедералПресс» в четверг, 29 декабря, специалист отметил, что время хранения салата зависит от его типа, но в любом случае важно постараться для сохранения его свежести.

По словам Бобровского, молочку и заправленные салаты больше суток хранить не следует, поскольку холодильник не спасает от распространения в нем бактерий, хоть и позволяет продлить жизнь блюда. Это чревато отравлением.

Диетолог подчеркнул, что реакция на несвежий продукт может быть разной в зависимости от организма человека, но лучше не есть салат, который провел в холодильнике пару дней, отмечает телеканал «360».

Говоря о корейских салатах, Бобровский отметил, что они хранятся дольше ввиду своих национальных особенностей.

Он напомнил, что готовые заправленные салаты замораживать нельзя. Кроме того, в морозилку нельзя убирать готовые соусы. Заморозить можно только некоторые ингредиенты салата.

Ранее в декабре преподаватель в сфере правильного питания (ПП) Анастасия Силаева назвала сроки хранения популярных новогодних салатов. По ее словам, салаты, которыми в России чаще всего угощают гостей на Новый год, имеют короткий срок хранения.

Силаева посоветовала готовить оливье накануне торжества, ведь его срок годности — не более 12 часов. Она отметила, что лучше заменить майонез и вареную колбасу на сметану и куриную грудку.

Специалист добавила, что в сельдь под шубой можно также добавить сметану вместо майонеза. По ее словам, этот салат можно хранить при комнатной температуре лишь шесть часов, а в холодильнике — не более 12 часов.