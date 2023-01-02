Врач назвала способы борьбы с чувством тяжести в животе во время праздников

Чтобы снизить чувство тяжести в животе во время новогодних праздников, необходимо заедать вредную пищу овощами. Такой совет россиянам дала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в понедельник, 2 января.

Она отметила, что чувство тяжести возникает в результате употребления большого количества углеводной, жирной, соленой и пряной пищи. Поэтому главный способ избежать таких неприятных последствий — стараться не переедать.

«Второе, любую вредную пищу нужно стараться заедать какими-нибудь овощами, например салатами из капусты, огурцами, помидорами, редиской, салатными листьями. Как правило, всё это стоит на новогоднем столе и не пользуется спросом. Таким образом, тяжелую пищу мы будем перекладывать слоем клетчатки, которая тем самым будет запускать перистальтику желудочно-кишечного тракта. Соответственно, опорожнение желудка будет происходить быстрее, за счет чего чувство тяжести в животе исчезнет», — рекомендовала врач.

Кроме того, за столом важно выпивать как можно больше воды и отказаться от сладких напитков (соков, сладких морсов, компотов и так далее).

«Желательно сладкие напитки заменить на обычную воду (или газированную), также можно выпить какой-то вид алкоголя, без которого за праздничным столом не обойтись. Главное, избегать питья сладких напитков», — добавила Тихомирова.

27 декабря главный внештатный диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян рекомендовал россиянам «обманывать себя» за новогодним столом, чтобы избежать переедания. Например, еду можно накладывать на маленькие тарелки, тогда складывается ощущение, что ее много, и человек меньше съедает.