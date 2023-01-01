Россиянам назвали способы борьбы с похмельем после Нового года

Снять симптомы похмелья помогут обильное питье и прогулки на свежем воздухе, а из еды предпочтение лучше отдавать фруктам и кашам. Об этом «Известиям» 1 января рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Если похмелье уже наступило, главное, что можно сделать на следующее утро, — это пить как можно больше жидкости. Единственный работающий инструмент, которым мы можем уменьшить интоксикацию, — это пить воду. В состоянии похмелья наш организм нуждается в углеводах, поэтому в эти дни желательно отдать предпочтение фруктам, кашам, ягодам или другой углеводной пище», — рекомендовала специалист.

Из напитков также полезными будут клюквенные или брусничные морсы, а также кисломолочные напитки, например кефир и ряженка.

«Кроме того, нужно больше двигаться, например, гулять на свежем воздухе. При этом в этом состоянии запрещены активные физические действия, так же, как и бани, сауны и другие тепловые воздействия на организм. Всё это увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода», — предостерегла Тихомирова.

По ее словам, в борьбе с похмельем также могут помочь препараты, содержащие янтарную кислоту. Однако главным способом предупредить это неприятное состояние является соблюдение меры в употреблении алкоголя, резюмировала врач.

Ранее в декабре главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что при тошноте на следующий день после предновогоднего корпоратива может помочь чай с имбирем. Также при интоксикации может помочь легкий завтрак из продуктов богатых клетчаткой.