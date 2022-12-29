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Мавзолей Ленина в Москве будет закрыт для посещений 1 января 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В воскресенье, 1 января, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посещения. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Допуск посетителей осуществляться не будет в связи с проведением профилактических работ, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как напоминает сайт kp.ru, Мавзолей В.И. Ленина находится в ведомстве Комендатуры Московского Кремля. В обычные дни он открыт для посещений по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вход бесплатный и осуществляется с 10:00 до 13:00.

Ранее 29 декабря заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столичных музеях и выставочных залах с 1 по 8 января пройдет более 40 познавательно-развлекательных мероприятий. В частности, в Галерее Ильи Глазунова для посетителей подготовили мастер-класс по созданию игрушки-символа 2023 года из ткани, а также занятие по созданию зимнего пейзажа по мотивам работ Глазунова. Кроме того, в Московском государственном музее С.А. Есенина пройдет интерактивная программа «Бабушкины сказки, или Секреты Рождества и новолетия в былые времена», посвященная зимним забавам на Руси, пишет RT.

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