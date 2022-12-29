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Московские музеи подготовили новогоднюю программу на каникулы

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Фото: Московские сезоны
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Московские музеи и выставочные залы подготовили новогоднюю программу, которая пройдет с 1 по 8 января. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«На новогодних каникулах городские музеи и выставочные пространства приглашают москвичей и туристов на познавательные лекции, обсуждения литературных произведений и творческие мастер-классы. Программа обширная, каждый сможет подобрать для себя увлекательное мероприятие. Всего их запланировано больше 40», — отметила вице-мэр.

Например, Московский государственный музей С.А. Есенина приглашает на интерактивную программу о зимних забавах на Руси «Бабушкины сказки, или секреты Рождества и новолетия в былые времена». Гости посмотрят кукольный вертеп, попробуют себя в роли хозяев деревенского дома, послушают сказки и стихи Сергея Есенина и попьют чай из самовара.

В Галерее Ильи Глазунова запланированы мастер-класс по созданию игрушки из ткани «Зайчик. Символ года — 2023» и занятие по пластилиновой живописи.

В галерее «Солнцево» будет работать рождественская мастерская: ее посетители смогут научиться делать елочные украшения и поздравительные открытки в технике скрапбукинг. А в галерее «Беляево» пройдет мастер-класс «Магия головоломок», участники которого потренируются решать нестандартные задачи.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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