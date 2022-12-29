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Глав наслегов в Якутии накажут за игнорирование жалоб жителей

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В Якутии главу Олекминского наслега привлекли к административной ответственности. Он игнорировал обращения жителей по поводу оказания материальной помощи и принятию мер к бездомным животным.

Проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан проводила прокуратура Хангаласского района. В частности, было установлено, что в администрацию поступило пять жалоб от местных жителей. В установленный срок они рассмотрены не были, письменные ответы по существу не направлены.

Прокуратура внесла чиновнику представление. Как уточняет ИА YakutiaMedia, ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. Нарушения закона уже устранены. К дисциплинарной ответственности привлекли еще трех сотрудников администрации наслега.

ИА SakhaNews в свою очередь сообщает, что администрацию Атамайского наслега в Горном районе Якутии обвинили в игнорировании восьми обращений граждан. Прокуратуре удалось установить, что в муниципалитет с начала 2022 года поступило 23 обращения граждан и по восьми из них ответы заявителям даны не были. Главе наслега также внесли представление и оштрафовали на 5 тыс. рублей.

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