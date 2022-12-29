Зайцев пересчитали в лесах Приамурья

В Амурской области живет более 58,5 тыс. зайцев. Об этом сообщили в региональном управлении по охране животного мира. За последние 8 лет численность выросла вдвое. В 2014 году в регионе насчитывалось всего 30 тыс. этих животных.

Как заявили Амурской службе новостей в ведомстве, несмотря на сложную и полную опасностей жизнь, зайцы «настроены оптимистично»: они охотно заводят по 5–8 малышей за один раз.

В южных и центральных районах Амурской области можно повстречать маньчжурского зайца, а в северных — зайца-беляка.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что в городе Свободный Амурской области на улице заметили рысь. Ее загнал на дерево алабай одного из местных жителей.