Рысь разгуливала по улицам приамурского города

В городе Свободный Амурской области на улице Кирова заметили рысь. Об этом в полицию сообщили из единой диспетчерской службы.

Представитель УМВД по региону Сергей Чебарев рассказал ИА Priamurmedia, что на место выехали правоохранители. Они должны обеспечить безопасность граждан и животного. Информацию о случившемся передали в профильные органы.

Тем временем газета «Зейские огни» сообщила, что рысь загнал на дерево алабай одного из местных жителей. Собаку по кличке Бари вывели на прогулку, пес увидел рысь, единственным спасением для которой стало дерево.