В туннеле на скоростной автомагистрали в южнокорейском Квачхоне масштабный пожар

В туннеле на скоростной автомагистрали в южнокорейском Квачхоне масштабный пожар

2022-12-29 14:14:51

2022-12-29 14:14:51

2022-12-29 14:14:51

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