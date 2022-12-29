Автобус с Дедом Морозом вышел на маршрут в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском на линии по маршруту «Детский мир» — улица Рябиковская работал новогодний автобус АО «Автопарка» под управлением Деда Мороза. Автобус принимал участие в акции «Дед Мороз из автопарка». Ее организовали сотрудники Госавтоинспекции УМВД по городу.
ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу региональной полиции сообщает, что перед рейсом водитель-волшебник прошел медосмотр и техосмотр транспортного средства. Это обязательное условие для всех водителей общественного транспорта.
Во время поездки Дед Мороз поздравлял пассажиров и дарил подарки. Автоинспекторы дарили светоотражающие наклейки, новогодние игрушки и информационные памятки.
Ранее, 26 декабря, сообщалось, что в Москве спасатели на день перевоплотились в Дедов Морозов. Акцию организовали для маленьких пациентов московской больницы. Деды Морозы и Снегурочки передавали подарки через окна.