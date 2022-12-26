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Московские пожарные и спасатели перевоплотились в Дедов Морозов

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Столичные спасатели на день перевоплотились в Дедов Морозов. Акцию организовали для маленьких пациентов московской больницы. Деды Морозы и Снегурочки передали подарки через окна, передает телеканал «Известия». Полсотни пожарных спустились к детям на тросах. Снегурочки — психологи центра — под праздничную музыку оркестра поднялись к окнам больницы на пожарном кране.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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