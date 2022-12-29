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Эксперт рассказал, на каких смартфонах перестанет работать WhatsApp с 2023 года

Эксперт Черноусов: WhatsApp с 2023 года перестанет работать на некоторых смартфонах, но в этом нет ничего страшного
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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) после 31 декабря перестанет работать на некоторых устаревших смартфонах. Об этом рассказал обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов в четверг, 29 декабря.

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«Мессенджер WhatsApp действительно прекратит работу на некоторых смартфонах, однако ничего страшного в этом нет. Речь идет преимущественно о старых девайсах — тот же iPhone 5 вышел чуть более 10 лет назад. Кроме того, речь идет о старых Android-смартфонах, например Samsung Galaxy S3 — он тоже вышел в 2012 году», — уточнил эксперт.

Он отметил, что, согласно статистике, самым востребованным смартфоном среди россиян является iPhone 11, далее следуют iPhone XR и Samsung Galaxy A51. Всё это более новые модели, которых нововведение не коснется.

«Исходя из этого, в данной новости больше хайпа, нежели реальной угрозы для людей остаться без связи. Кроме того, стоит помнить, что в конце года WhatsApp всегда «избавляется» от неактуальных устройств, поэтому в следующем году деактивируют поддержку для гаджетов 2013 года», — добавил Черноусов.

Всего мессенджер перестанет работать на 49 моделях гаджетов. Ограничение коснется двух моделей iPhone — iPhone 5 и iPhone 5c.

Также список включает Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2. Среди смартфонов марки Huawei в перечень вошли модели Huawei Ascend D, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate и Huawei Ascend P1.

Кроме того, WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах LG Optimus и Sony Xperia, HTC Desire 500 и Lenovo A820, дополняет «Газета.Ru».

Накануне руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Валерий Степанов предупредил пользователей Telegram и WhatsApp об угрозе слежки. Так, уязвимости мессенджера WhatsApp позволяют злоумышленникам собирать значительный объем данных о пользователе. Как пояснил специалист, это могут быть телефонный номер, адрес электронной почты, история его платежей и покупок.

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