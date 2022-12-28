Киберэксперт рассказал об опасности Telegram и WhatsApp

Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Валерий Степанов предупредил пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) об угрозе слежки.

В беседе с агентством «Прайм» в среду, 28 декабря, специалист отметил, что функция «Найти людей рядом» в Telegram позволила хакеру написать скрипт, позволяющий определить точное местоположение людей.

Уязвимости мессенджера WhatsApp позволяют злоумышленникам собирать значительный объем данных о пользователе, пишет RT. Это, в частности, могут быть телефонный номер, адрес электронной почты, история его платежей и покупок. При желании злоумышленник может, исходя из всего этого, придумать способ скомпрометировать конкретного человека, отмечает телеканал «360».

Степанов подчеркнул, что так мошенники могут рассылать спам и ботов, чтобы собирать данные о местоположении смартфона и украсть банковские данные. Злоумышленники добиваются того, чтобы пользователь активировал бот, собирающий геоданные, или указал банковские данные якобы для получения скидки.

В этой связи эксперт посоветовал использовать геолокацию лишь при необходимости, пишет REGNUM. Аккаунты необходимо обезопасить двухфакторной аутентификацией, отмечает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, он призвал ограничить группы лиц, которые могут отправлять сообщения и добавлять в чаты, сообщает телеканал «Звезда».

18 декабря главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал о способах защиты от взлома аккаунта в Telegram. По его словам, в этом помогут установка двухфакторной аутентификации и отказ ввода личных данных.

В ноябре эксперт по информационной безопасности Павел Коростелев призвал не давать приложениям доступ к личным данным, например к геолокации. Как отмечает Life.ru, перед тем, как вносить конфиденциальные данные на сайте через мобильный браузер, эксперт призвал проверить, есть ли в адресной строке значок замка.