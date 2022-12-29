В Одессе снесли памятник российской императрице Екатерине II

В Одессе демонтировали памятник императрице Екатерине II. В социальных сетях появились кадры сноса монумента, передает телеканал «Известия». Ранее у памятника убрали антивандальное заграждение. Площадь возле монумента перекрыта, людей не пускают.

Екатерина II издала указ об основании Одессы в 1794 году. Также в ночь на четверг в городе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову.

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