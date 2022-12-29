Российские власти намерены закрепить для каждого региона цены на капремонт

В России закрепят цены на капитальный ремонт в регионах. «Известия» ознакомились с соответствующим проектом. Сейчас единых правил нет, качество услуг зачастую страдает, сообщает телеканал «Известия». Планируется уточнить нормы подбора подрядчиков для ремонта. По словам эксперта, унификация системы сделает дальнейшую работу проще и прозрачнее. В Министерстве строительства и ЖКХ России вопрос планируется проработать до 2024 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.