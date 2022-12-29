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Суд приговорил члена банды «Северские» Воронина к 14 годам колонии строгого режима

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московский областной суд приговорил члена банды «Северские» Алексея Воронина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

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Также ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.

Воронин признан виновным в участии в банде, убийстве шести человек, покушении на убийство трех лиц, приготовлении к убийству, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

«Среди жертв Воронина и его сообщников были коммерсанты, кандидат на выборы на пост главы Краснозаводского поселения, а также представители криминальных структур. Мотивом выступало обогащение, передел сфер влияния и усиление авторитета банды путем увеличения подконтрольных объектов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в 2006 году Воронин вступил в вооруженную группу «Северские», созданную Виктором Лазовским в мае 1997 года, для совершения нападений на граждан, а также других преступлений, в том числе убийств. Члены банды совершали преступления на территории Московской, Ярославской и Костромской областей.

ОПГ «Северские» прекратила свое существование в феврале 2021 года, когда последние ее участники были задержаны сотрудниками МВД.

16 ноября в Санкт-Петербурге задержали троих участников запрещенной экстремистской группировки «Боевая террористическая организация» (БТО). По данным «Известий», их обвиняют в убийствах, совершенных в 2003 году, и бандитизме. На счету у троих задержанных неонацистов не менее двух убийств.

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