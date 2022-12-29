Гарик Сукачев рассказал о положении Михаила Ефремова в заключении

Музыкант и режиссер Гарик Сукачев рассказал в интервью «Известиям», что не может созваниваться с Михаилом Ефремовым. Он так же не пишет письма другу.

— Там режим. А письма дело интимное. Как пел Высоцкий: «Я не люблю, когда мои читают письма, заглядывая мне через плечо», — говорит Сукачев.

— Навещать его можно раз в год?

— Мы звоним в учреждение, и если это позволено, и у него есть время, то навещаем.

На вопрос, как живется в колонии заслуженному артисту, Сукачев ответил:

— Ну как может быть жизнь за решеткой? Жизнь у Михаила Ефремова довольно наполненная, он победил ни в одном конкурсе среди заключенных. Он снял короткометражку «Евангелие от Федора». В начале лета мы с Василием Мищенко и Михаилом Горевым были у Миши. Он показал свои киноработы. Сейчас, насколько я знаю, он делает какие-то театральные инсталляции. Собираюсь к нему поехать, там точно узнаю какие.

Друзья надеются на пересмотр дела Михаила Ефремова.

— Мы все на это надеемся. Мы – это близкие друзья и семья, а также люди, которые относятся с уважением и любовью к Михаилу Олеговичу, невзирая на тяжесть содеянного. Статья тяжелая, но всегда есть надежда. Могу сказать ответственно, что администрация и сидельцы с уважением относятся к Михаилу Ефремову. Это внушает какой-то оптимизм.

Так же, Гарик Сукачев предполагает, что при встрече узнает, завязал ли Михаил с пагубными привычками.

— Думаю, что такого рода удары судьбы человека меняют, — говорит музыкант.

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