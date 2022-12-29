Реклама
Прямой эфир
Мир
В Одессе приступили к сносу памятника Екатерине II
Мир
The Hill рассказала о недоверии Байдена к охранникам-республиканцам
Мир
Аналитик назвал диалог глав МО Сирии и Турции путем к встрече их президентов
Экономика
Расплачиваться криптовалютами за параллельный импорт могут разрешить в 2023 году
Мир
Глава Приднестровья выступил за мирное решение конфликта на Украине
Мир
США введут обязательное тестирование на коронавирус для прибывших из Китая
Мир
В Сирии назвали позитивной трехстороннюю встречу глав МО в Москве
Мир
Вучич поблагодарил Россию за помощь в период обострения ситуации с Косово
Мир
Лавров не стал связывать слова Меркель о Минских соглашениях с новой волной русофобии
Общество
На МЦД-2 запустили новогодний поезд «Иволга»
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Днепре
Спорт
«Металлург» в третий раз в сезоне обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

В России появится ГОСТ для телохранителей

0
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Частные охранники, которые оказывают услуги по защите жизни и здоровья граждан, должны будут работать в России по новым правилам. К таким компаниям предъявят общие требования по экипировке и оснащению сотрудников, а также по деятельности самих организаций.

Разбередить охрану: как изменится система безопасности в вузах после трагедии в Перми
Эксперты рассчитывают на вступление в силу закона о владении оружием с 21 года и усиление контроля за ЧОП

Как выяснили «Известия», 29 декабря Росстандарт утвердит проект национального ГОСТ «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан».

«Цель разработки стандарта — повышение защищенности граждан за счет применения систематизированных и конкретизированных требований, разработанных с учетом анализа отрасли, а также практики деятельности частных охранных организаций», — говорится в пояснительной записке к проекту стандарта.

В нем уточняется, что сегодня отсутствуют какие-либо единые требования к тому, как ЧОП должны выполнять свою работу. Хотя в России, по данным на 1 января 2022 года, насчитывалось около 18 тыс. таких организаций, которые охраняют более 1,4 млн объектов различной формы собственности.

Как отмечено в документе, в стандарте будут закреплены общие требования к ЧОП в зависимости от степени опасности для охраняемого лица. Всего — три уровня угрозы.

К первому относится непосредственная угроза для жизни и здоровья охраняемого лица; ко второму — потенциальная и возможная, либо неподтвержденная, к третьему — возможность случайной угрозы или ее отсутствие.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ЧОП по чём: в России появится ГОСТ для телохранителей

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022